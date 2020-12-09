У севастопольской женской команды по регби новый тренер

Тренером команды «Чайка» стала Екатерина Воронцова

Новым главным тренером севастопольской женской команды «Чайка» по регби стала чемпион Европы по регби-7 Екатерина Воронцова, сообщает городская федерация регби.

«Мы очень рады, что можем поработать с новым, прекрасным специалистом. Екатерина сама в прошлом игрок в регби первоклассного уровня, она знает, что нужно спортсменам, каким должен быть настоящий тренер. У команды даже уже есть первые результаты под ее руководством — первое место в Чемпионате Севастополя по регби — 7.

Думаю, мы не остановимся на этом, тем более у нас большие планы на женскую команду», – прокомментировал назначение директор регбийного клуба «Чайка» Александр Ольховик.

«Для меня очень важно сохранить дружескую и, можно сказать, семейную атмосферу в команде, а также наладить регулярный тренировочный процесс. К сожалению, в Севастополе не так много профессиональных регбистов, и я вижу своей целью передать свой многолетний опыт девочкам из этого прекрасного южного города, укрепить здесь позиции регби в общем и клуба в частности», – отметила Воронцова.

Екатерина Воронцова окончила магистратуру Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма по направлению «Физическая культура и спорт». Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, Мастер спорта международного класса по регби, Многократный призер Чемпионатов России по регби-7, Чемпион Европы по регби-7, победитель XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года по регби-7, игрок сборной России по регби — 7 в 2010 — 2015 гг.