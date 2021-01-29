Севастополь стал востребован для отдыха на День влюбленных

Жилье уже активно бронируется

Новогодние праздники позади, теперь люди планируют свой отдых на 14 февраля, 8 марта. Севастополь при этом попал в тройку востребованных городов России на февральские викенды.

Такие результаты исследования туристической активности обнародовал один из сервисов бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, пишет KP.RU.

Согласно рейтингу, составленному на основании информации о бронировании жилья для отдыха с 12 по 14 февраля, больше всего туристов посетят курортные Ялту, Севастополь и Сочи.

По данным сервиса, влюбленные пары планируют отдых на два-три дня и потратить на аренду жилья от полутора до пяти с половиной тысяч рублей в сутки.

При этом помимо недорогих отелей путешественники (почти 50 процентов из них) активно резервируют частные квартиры.

Напомним, в новогодние праздники Севастополь не пользовался особой популярностью у туристов. В городе отдохнули всего три тысячи гостей. При этом в 2019 году, за этот же период, город посетили около 10 тысяч туристов.

Ольга Сурикова