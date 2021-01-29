В Севастополе экс-начальник пожарной части ответит в суде за «мертвые души»

Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями

Бывший начальник одной из пожарно-спасательных частей главного управления МЧС России по Севастополю обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Его ждет суд, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, с апреля 2019 года по май 2020 года, будучи начальником части, обвиняемый давал указания вносить в табели учёта рабочего времени сведения о присутствии на рабочем месте одного из сотрудников, который в действительности в этот период отсутствовал на работе и не выполнял свои функциональные обязанности.

Читайте также: Экс-гендиректор «Пансионатов Севастополя» расплатится за бесплатный коттедж

На основании табелей финансовый отдел севастопольского ГУ МЧС России начислял зарплату фактически не работающему пожарному – всего свыше 500 тысяч рублей.

Ущерб, причинённый МЧС, в ходе следствия возмещён.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова