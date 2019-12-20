В Севастополе «Школа волонтеров-медиков» приняла около 40 учеников

С 17 по 18 декабря 50 севастопольских девушек и парней прошли обучение в «Школе волонтеров-медиков 1.0».

Цель программы — обучить школьников и студентов-медиков основам работы с пациентами, дать базовые знания в сфере здравоохранения, а также рассказать о волонтерской деятельности молодежи региона.

Ребята смогли применить полученные знания на практике, отрабатывая приемы оказания первой помощи.

Занятия проводили профессионалы своего дела — доктор центра медицинской профилактики Анастасия Киселева, федеральный эксперт Росмолодежи Ксения Назаренко, создатель школы ораторского мастерства

«Говорилла» Олег Тарабанов и другие.

Образовательная программа проходила в Севастополе впервые.

Всего в Севастополе создано 11 отрядов волонтеров-медиков, которые объединили порядка 80 человек. Подробнее об организации можно почитать в нашем материале

По материалам Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики

(и фото)