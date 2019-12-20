В Севастополе на 3 % вырастет квартплата

В Севастополе с 2020 года увеличат на 3 % плату за содержание и ремонт жилых помещений.

Изменения производится ежегодно с учетом инфляции.

По словам и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова это плановое мероприятие, в соответствии с Приказом министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Предлагается установить размер платы, увеличив ее на величину 3%, равную индексу потребительских цен на 2020 год. Например, в пятиэтажном доме без мусоропровода ранее стоимость 1 кв. м была 13 рублей, после индексации она будет составлять 13 рублей 39 копеек.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: krasnodarmedia.su