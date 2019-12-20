Чемпионат Севастополя по фигурному катанию пройдет в Симферополе

23 декабря в Симферополе по адресу ул. Набережная, д. 75-В состоится чемпионат Севастополя — 2019 по фигурному катанию на коньках. Соревнования пройдут в рамках большого севастопольского фестиваля фигурного катания «Новогодняя сказка».

Около тридцати севастопольских фигуристов от 11 лет сразятся за звание лучших в Севастополе в дисциплинах «одиночное катание» и «танцы на льду». Также у победителей и призеров чемпионата есть шанс попасть в сборную города.

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА:

23 декабря

11:30 – 12:00 — церемония открытия

16:00 — начало соревнований

18:00 — церемония награждения, закрытие соревнований

Во время фестиваля «Новогодняя сказка», который начнётся 20 декабря, фигуристы Федерации фигурного катания Севастополя покажут театральное представление на коньках в одном из учебных заведений города. А завершится фестиваль 27 декабря финалом Кубка ЮнАрмии — 2019 по фигурному катанию.

По материалам «Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя» (и фото)