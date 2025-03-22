В Севастополе сгорел автобус

Утро в Севастополе началось с чрезвычайного происшествия.
Сообщение о возгорании маршрутки «105» в районе улицы Олега Кошевого потупило в 6:40 минут, сообщили в главке МЧС города.
Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно. Погибших, пострадавших нет.
Пожар площадью 10 квадратных метров ликвидировали менее чем за полчаса.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте от МЧС России работали 7 специалистов и 2 единицы техники.
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Ольга Сурикова
Фото: МЧС Севастополя