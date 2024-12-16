В Севастополе сегодня вечером будет очень ветрено

Синоптики сообщают, что сегодня вечером скорость ветра составит 25-30 м/с. Он будет западным с переходом в северо-западный. При этом высота волн может достигнуть двух с половиной – трёх с половиной метров. Такая погода сохранится ночью и днём 17 декабря.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

В случае происшествия звоните в МЧС России по номеру «101».

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина