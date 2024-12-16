Севастополец проворачивал многомиллионные аферы с квартирами

Полиция поймала местного коммерсанта, который обманом смог присвоить жилую недвижимость граждан.

Трем женщинам понадобились средства в размере от 1,5 до 4 млн рублей. Они узнали от своих знакомых о 46-летнем предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные суммы, и обратились к нему для получения финансовой услуги.

Кредитор убедил женщин заключить с ним договор купли-продажи на их квартиры и передать ему правоустанавливающие документы. Таким образом, мужчина обманным путём получил в собственность одну долю и четыре квартиры общей стоимостью не менее 25 млн рублей, а заёмщицам вместо обещанной суммы передал по несколько сотен тысяч рублей.

В ходе обыска у мужчины дома обнаружили документы, расписки, черновые записи, доверенности и другие доказательства его аферы. Кредитор заключён под стражу, а на его имущество, включая незаконно полученные квартиры, будет наложен арест.

Сейчас известно о трех случая мошенничества, но у следователей есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Полиция Севастополя призывает граждан, которые пострадали от аналогичной мошеннической схемы, обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю по адресу: площадь Восставших, д. 6.

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Анна Левина