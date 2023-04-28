В Севастополе сегодня горело кафе на Северной стороне

Вызов спасателям поступил в 12:22. Очевидцы сообщили о том, что горит здание по улице Богданова.

По прибытию выяснилось, что горит помещение кафе. Огнеборцы сформировали два газодымозащитных звена и проникли внутрь. На свежий воздух эвакуировали двоих людей. При обследовании было обнаружено два кислородных баллона — их незамедлительно вынесли наружу, не допустив критического нагрева.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В Севастополе силами МЧС России в 14 часов 4 минуты полностью ликвидирован пожар в кафе на Северной стороне города.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе городского УМЧС.

Ольга Сурикова