В Севастополе ФСБ задержала бухгалтера, который решил отомстить своей фирме

В Севастополе следователем ОМВД по Ленинскому району завершено предварительное расследование уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

По версии следствия, в 2021 году, через несколько недель после увольнения с предприятия, предоставляющего услуги бухгалтерского учета, его 24-летний бывший работник дистанционно вошел в систему электронного документооборота фирмы, где сменил пароли доступа к регистрационной учетной записи и почтового ящика, привязанному к сервису.

В результате произошла блокировка корпоративного аккаунта сервиса электронного документооборота, что не могло не сказаться на работе предприятия.

Экс-работник был задержан оперативниками УФСБ. Во время обыска были изъяты мобильный телефон и принадлежащий ему компьютер. На него заведено уголовное дело.

Теперь обиженному работнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова