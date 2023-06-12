В Севастополе сегодня будет дождь

Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза, сообщает Крымгидрометцентр.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 22…24°.

Завтра, 13 июня, ожидается переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 23…25°.

В среду, 14 июня, в Севастополя будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 23…25°.