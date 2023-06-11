Добровольцев обязали подписать контракт с Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ с предписанием всем добровольческим отрядам, до 1 июля заключить контракты с Минобороны.

В ведомстве считают, что это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

Информации о статусе бойцов ЧВК в релизе Минобороны не было. Однако некоторые эксперты сообщают, что сейчас формально ЧВК находятся в статусе «добровольческих формирований», а значит нововведение касается и их.

Напомним, в Севастополе нарезали уже 474 земельных участка для участников СВО.