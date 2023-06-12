Программа празднования Дня России в Севастополе

Автопробег, концерты и кинопоказы – Севастополь активно отметить День России.

В 10:00 в Севастополе стартует автопробег: организованные колонны автомобилей проедут через весь город.

В 14:00 и 16:00 для жителей и гостей города на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» состоятся праздничные концерты. В них примут участие лучшие творческие коллективы Севастополя и образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

Концерты пройдут и на открытых площадках в отдаленных районах города – в сквере БРУ им. А. М. Горького и на летней эстраде клуба г. Инкермана. Концерт в Балаклаве начнется в 16:00, а в Инкермане – в 18:00.

В 21:00 всех желающих приглашают на территорию летнего кинотеатра Матросского бульвара, где покажут российский исторический фильм о первом выходе в открытый космос «Время первых».

В это же время на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» можно будет посмотреть российскую спортивную драму «Движение вверх».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя