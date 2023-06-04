На Шевченко пьяный водитель сбил женщину на тротуаре

Сегодня в Севастополе произошло страшное ДТП на улице Тараса Шевченко. Около 17 часов водитель автомобиля KIA сбил 65-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

Пенсионерка с травмами различной степени тяжести доставлена в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, по результатам освидетельствования, у водителя установлено состояние опьянения.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия, изъяты и изучаются записи с видеорегистраторов.

Действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка.

Напомним, в Севастополе 2 июня днем водитель ВАЗа на улице Горпищенко сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя