В Севастополе сбили женщину на Генерала Петрова

В Севастополе 5 мая произошло ДТП на улице Генерала Петрова, в котором пострадала пожилая женщина.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, водитель, управляя автомобилем Мерседес в районе дома №1 по улице Генерала Петрова, сбил женщину, 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при наличии его в зоне видимости, слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено.

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Ольга Сурикова