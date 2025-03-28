Севастополец осужден за ДТП, в котором погиб водитель автобуса

Ленинским районным судом Севастополя 27 марта осужден житель города, который стал виновником смертельного ДТП.
В июле прошлого года он, управляя своим авто, на одном из участков на Стрелецком спуске, двигаясь по мокрому асфальту, допустил неуправляемый занос, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.
В результате ДТП водитель автобуса скончался, сообщает пресс-служба суда.
В судебном заседании осужденный принес свои извинения потерпевшим, обязался возместить причиненный вред в полном объеме.
Ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком два года с удержанием 5% из зарплаты в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок
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Ольга Сурикова