Участники СВО и члены их семей могут пользоваться общественным транспортом бесплатно

Льготой могут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей: супруг (супруга), родители, дети до 18 лет, а также дети с 18 до 23 лет обучающиеся по очной форме, пасынки и падчерицы. Услуга предоставляется гражданам проживающим на территории Севастополя.

Электронные средства оплаты могут быть персонифицированными или неперсонифицированными по выбору заявителя.

Социальное персонифицированное – это бесконтактная банковская карта платежной системы МИР, выпускаемая банком-эмитентом или единая городская карта Севастополя (ЕГКС), выпускаемая ООО «ЕГКС». Срок выпуска карты составляет до 40 дней. Вместе с тем граждане могут «привязать» ЕГКС к своей именной карте МИР и расплачиваться ей в транспорте, как льготным проездным. Привязка осуществляется в течение двух-трех дней.

Оформить услугу можно несколькими способами:

– через портал «Госуслуги»;

– в одном из отделений МФЦ города;

– в отделе приема населения управления адресной соцподдержки населения департамента труда и соцзащиты населения: по адресу: пр. Генерала Острякова, д. 87. Записаться на прием можно на сайте департамента.

Ветераны боевых действий для реализации права бесплатного проезда могут использовать свое электронное удостоверение в качестве социального электронного средства оплаты, к которому привязывается транспортное приложение.