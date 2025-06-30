В Севастополе сбили 82-летнюю женщину

Происшествия
30-06-2025

ДТП произошло на проспекте Генерала Острякова сегодня в 08:25.

По предварительной информации Госавтоинспекции, напротив дома №152а на проспекте Генерала Острякова, женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota, сбила 82-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Бабушка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Водитель автомобиля находилась в трезвом состоянии.

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту происшествия.

Читайте также: Двое детей пострадавших в массовом ДТП в Севастополе уже отпущены домой из больницы

Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба полиции Севастополя

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 