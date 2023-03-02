В Севастополе с оглядкой на события в Брянской области соберут оперативный штаб

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, открывая заседания правительства, подчеркнул, что все сейчас пристально следят за событиями в Брянской области.

Губернатор напомнил, что в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности.

«Переговорил со всеми нашими правоохранителями из силового блока: у нас обстановка оперативная спокойная. Все под полным контролем. В ближайшее время соберем оперативный штаб, обсудим, какие дополнительные меры можно предпринять», — отметил Развожаев.

Ольга Сурикова