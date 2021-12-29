В Севастополе с нарушениями велась стройка в водоохранной зоне

Строилась база отдыха и школа

Прокуратура Севастополя выявила нарушения в сфере охраны водных биологических ресурсов при выполнении работ по строительству в водоохранной зоне Черного моря.

Нарушения найдены в деятельности 6 фирм: ПЖК «Лермонтова 1», ГКУ ГС «ЕДКС», ООО «Велес», ООО «Союз строй инвест», ООО «СУ-82», ООО «Тригон», сообщает пресс-служба ведомства.

С нарушениями велись работы по строительству баз отдыха, школы и берегоукрепительных сооружений, без необходимой разрешительной документации, в том числе без согласования с Крымским отделом Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.