В Севастополе с 1 сентября изменились правила установки дорожных камер

С 1 сентября начал действовать федеральный закон, регламентирующий установку камер, которые фиксируют нарушения ПДД.
Согласно закону, сведения о размещении камер фотовидеофиксации и перечень зафиксированных нарушений будут публиковать в интернете.
Каждая камера должна быть сертифицирована. Если устройство не соответствует необходимым параметрам, то фото и видео с него не будут приняты в качестве доказательств нарушений.
Как объяснил юрист Дмитрий Славнов, основной смысл нового закона — точно прописать правила установки камер именно в тех местах, где в них есть наибольшая необходимость и, таким образом, исключить их размещение там, где системы фотовидеофиксации ставят только ради штрафов.
Где можно будет размещать камеры в Севастополе:
- на аварийно-опасных участках;
- на пешеходных переходах;
- в запрещенных для остановки и стоянки местах;
- на перекрестках, где за год произошло не менее четырех ДТП;
- на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта;
- в местах проведения дорожных работ с ограничением движения;
- на перекрестках и в местах, которые определит ГИБДД.
Напомним, в пятницу, 30 августа, на площади 50 лет СССР в Севастополе автомобиль SsangYong сбил женщину, которая переходила «зебру» на красный сигнал светофора.
Дарья Тимофеева
Фото: Anton Belitsky / Russian Look