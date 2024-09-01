В Севастополе с 1 сентября изменились правила установки дорожных камер

С 1 сентября начал действовать федеральный закон, регламентирующий установку камер, которые фиксируют нарушения ПДД.

Согласно закону, сведения о размещении камер фотовидеофиксации и перечень зафиксированных нарушений будут публиковать в интернете.

Каждая камера должна быть сертифицирована. Если устройство не соответствует необходимым параметрам, то фото и видео с него не будут приняты в качестве доказательств нарушений.

Как объяснил юрист Дмитрий Славнов, основной смысл нового закона — точно прописать правила установки камер именно в тех местах, где в них есть наибольшая необходимость и, таким образом, исключить их размещение там, где системы фотовидеофиксации ставят только ради штрафов.

Где можно будет размещать камеры в Севастополе:

на аварийно-опасных участках;

на пешеходных переходах;

в запрещенных для остановки и стоянки местах;

на перекрестках, где за год произошло не менее четырех ДТП;

на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта;

в местах проведения дорожных работ с ограничением движения;

на перекрестках и в местах, которые определит ГИБДД.

Напомним, в пятницу, 30 августа, на площади 50 лет СССР в Севастополе автомобиль SsangYong сбил женщину, которая переходила «зебру» на красный сигнал светофора.

Дарья Тимофеева

Фото: Anton Belitsky / Russian Look

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города