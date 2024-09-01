В Севастополе арестованы десять зданий, принадлежащих Ринату Ахметову

Московский суд наложил арест на имущество и активы компании «Метинвест Евразия» в Севастополе, Симферополе и Белгороде.

Эта компания, зарегистрированная в Москве, связана с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым и подозревается в финансировании ВСУ, пишет РИА Новости.

Согласно судебным материалам, сведениям налоговой и открытым данным, Ахметов — владелец группы SCM (System Capital Management ) Holdings Limited, в которую входит горно-металлургическая группа компаний «Метинвест».

По версии следствия, руководство SCM перечисляло ВСУ и другим украинским формированиям средства с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия».

Басманный районный суд арестовал до 2 декабря имущество и активы компании «Метинвест Евразия», в том числе ее дочки — ООО «Белгородметаллоснаб», а также учредителя «Метинвест Б.В.».

Так, суд наложил арест на доли в нескольких компаниях, одно сооружение и 10 зданий в Севастополе, 6 зданий в Симферополе, а также участок в Белгороде площадью 75,3 тысячи кв. метров и 6 железнодорожных путей — в целом 1,33 километра.

В числе прочего арестованы деньги на банковских счетах и автотранспорт, листовой и рулонный металлопрокат.

В феврале 2023 года крымский парламент национализировал около 500 объектов недвижимости, принадлежавших иностранным компаниям и гражданам недружественных государств. В их число вошли принадлежавшие компаниям Рината Ахметова гостиница «Горное солнце»и два пансионата: «Горняк» в Николаевке и «Солнечный» в Поповке.

Напомним, в 2015 году работавшие в Севастополе и принадлежавшие Ахметову стивидорная компания «Авлита» и завод «Морской индустриальный комплекс» перерегистрировались в российском правовом поле.

В начале 2016 года экс-директор по связям с общественностью ООО «Метинвест» Эдуард Коридоров стал советником губернатора Севастополя Сергея Меняйло.

Дарья Тимофеева

Фото: @metinvest.media

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