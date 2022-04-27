В Севастополе руководство службы судебных приставов незаконно снимало аресты с недвижимости

Два руководящих сотрудника будут осуждены

В Севастополе бывшие замглавы УФССП и замначальника отделения службы обвиняются в незаконном снятии ареста на пять объектов недвижимого имущества. Уголовные дела в отношении них направлены в суд.

Прокуратурой города подготовлены обвинительные заключения в отношении бывшего замруководителя Управления федеральной службы судебных приставов России по Севастополю – замглавного судебного пристава Севастополя, а также в отношении замначальника отделения – заместителя старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Гагаринскому району УФССП России по Севастополю.

Им вменяется превышение полномочий.

По версии следствия, замглавного судебного пристава города дал устное поручение замначальника указанного отделения о снятии ареста в отношении пяти объектов недвижимости.

Среди них – земельные участки и доли земельных участков в Гагаринском районе, а также нежилые помещения по ул. Шевченко в г. Севастополе.

Аресты на эти объекты были наложены в 2019 году в целях обеспечения иска о взыскании с местного жителя долга в размере более 13 млн рублей в пользу его бывшей супруги, образовавшегося в результате раздела имущества.

«В августе 2021 года заместитель начальника районного отделения выполнила заведомо незаконное указание своего руководителя и в отсутствие соответствующего судебного решения вынесла постановление о снятии ареста, что в дальнейшем позволило должнику продать два из указанных земельных участков», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное направлено в Гагаринский районный для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе осуждена бывший замначальника отдела ГКУ «Капитальное строительство» за злоупотребление должностными полномочиями.

Ольга Сурикова