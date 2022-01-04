Новые данные о заболевших коронавирусом в Севастополе

Выписали 11 человек
В Севастополе по состоянию на 4 января зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
11 человек выписаны после выздоровления.
Умерли три человека в возрасте от 74 до 92 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 916 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 242 человека, 1 847 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 4 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.