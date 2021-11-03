В Севастополе родителям пострадавшего в ДТП подростка выписали штраф

Напоминается, что ДТП, в котором несовершеннолетний на мотоцикле Yamaha столкнулся с легковым автомобилем, произошло 19 октября.

В Севастополе оштрафовали родителей 17-летнего студента, который на своем мотоцикле попал в ДТП. У парня не было прав на управление транспортным средством.

Парень был за рулем мотоцикла без прав

«Несмотря на невиновность в дорожном происшествии несовершеннолетнего мотоциклиста, сопутствующей причиной ДТП является нарушение пункта 2.1.1 ПДД РФ, который обязывает водителя механического транспортного средства иметь при себе водительское удостоверение с соответствующей категорией, которого у студента не было», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В отношении юного нарушителя было составлено два административных протокола. За отсутствие прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, еще 800 рублей — за отсутствие страховки. Информация о данном правонарушении была направлена в департамент образования и отдел по делам несовершеннолетних.

Теперь платить штраф за сына придется матери подростка. 26 октября в отношении нее также был составлен админпротокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Протокол направлен на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Гагаринского района.

В ГАИ Севастополя напомнили, что управлять мопедами (скутерами) имеют право лица, достигшие 16 лет, прошедшие обучение в автошколе и сдавшие экзамены в ГИБДД на категорию М. Точно такие же требования существуют для управления мотоциклом, только в данном случае разрешение наступает с 18 лет.

Напомним, в Севастополе в районе улицы Жидилова произошло смертельное ДТП, в котором погиб подросток-мопедист.

Ольга Сурикова