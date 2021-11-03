В Крыму отменили требование о QR-кодах и ПЦР-тестах для посещения МФЦ

Внесены изменения в указ

Власти Крыма решили отменить необходимость предъявлять QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса при получении муниципальных и государственных услуг. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

«Они (изменения) касаются предоставления государственных и муниципальных услуг. (Людям разрешается) зайти в МФЦ без QR-кода или сертификата о вакцинации, зайти в ЗАГС и во все учреждения, которые предоставляют государственные услуги. В документе говорится, что утратил силу абзац, который предполагал запрет на посещение без QR-кода учреждений и организаций по предоставлению этих услуг», – разъяснила журналистам вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

Напомним, в Крыму и Севастополе действует пропускной режим по QR-кодам при заселении в гостиницы и отели, а также при посещение мест развлечения

Ольга Сурикова