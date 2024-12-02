В Севастополе ребенок-инвалид получил дыхательный аппарат только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Севастополя добилась обеспечения 13-летней девочки-инвалида необходимым дыхательным оборудованием.
Ребенок страдает редким генетическим заболеванием и нуждается в дорогостоящем аппарате неинвазивной вентиляции легких. Однако после назначения врачей семья не могла получить этот аппарат.
Теперь девочка была обеспечена портативным аппаратом ИВЛ и необходимыми расходными материалами. В надзорном ведомстве отметили, что продолжат контролировать соблюдение прав ребенка-инвалида.
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Анна Левина