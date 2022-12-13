В Севастополе ливень повалил два дерева

На Севастополь сегодня обрушился сильный ливень. Уже упало два дерева. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Упало два дерева. Возле кинотеатра «Дружба» и Новикова,8», — сказал Горлов и добавил, что сам выезжает на последний адрес. Там оперативно должны демонтировать упавшее дерево.

Также непогода привела к подтоплениям, уже есть заявки на улице Коммунистической.

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Ольга Сурикова