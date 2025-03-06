«Цветы для автоледи»: севастопольская Госавтоинспекция поздравила женщин-водителей с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня севастопольские госавтоинспекторы вместе с представителем общественного совета при УМВД провели акцию «Цветы для автоледи».

Вместо проверки документов полицейские останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, и дарили им цветы, открытки и памятки по ПДД. Акция проходила на площадях Ушакова и Нахимова.

Неожиданный сюрприз получили не только владелицы легковых автомобилей, но и женщины-водители общественного транспорта. Многие автоледи признавались, что готовились к серьезному разговору с полицейскими, и были приятно удивлены такому поздравлению.

В Госавтоинспекции надеются, что акция «Цветы для автоледи» останется доброй традицией и поможет укрепить доверие между гражданами и правоохранительными органами.