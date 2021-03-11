В Севастополе продавец лотерейных билетов присваивал себе выигрыши

Проверка быстро выявила его махинации

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в махинациях с отчётной документацией выигрышных лотерейных билетов.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что молодой человек, торгуя лотерейными билетами, ежедневно отправлял руководству недостоверные данные о выданных людям выигрышах, и часть суммы из кассы тратил на себя. Проверка показала, что он успел присвоить 11 тысяч рублей.

Он был задержан участковым Ленинского района. Ему грозит лишение свободы до двух лет за «Присвоение или растрату».

Напомним, в Севастополе подчиненный тайно продал машину шефа и скрылся. Его задержали и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова