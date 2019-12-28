В Севастополе разработали электронную схему обращения с отходами

В рамках национального проекта «Экология» в Севастополе разработана электронная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

Электронная схема включает точки сбора отходов, источники образования отходов и другие данные. Также она определяет порядок сбора, транспортировки, и утилизации отходов в Севастополе.

Схема разработана на срок до 2030 года.

За год в Севастополе образуется порядка 31 тысячи тонн крупногабаритных отходов и 224 тысячи тонн коммунальных.

Первое производство по переработке мусора в Севастополе планируется создать до 2022 года. Перерабатывающий завод будет утилизировать не менее 30% ТКО.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: rotko10.ru