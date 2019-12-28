Севастопольцев призывают носить световозвращающие элементы

Госавтоинспекция Севастополя призывает жителей использовать световозвращающие элементы — носить их на одежде или сумке. Это поможет водителям лучше видеть пешеходов в темное время суток.

Наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий.

В связи с уменьшением продолжительности светового дня учащаются наезды на пешеходов с 8:00 до 9:00 часов и после 16:00 часов. В этот период времени граждане идут в школу, на работу и обратно.

Чтобы избежать аварии, необходимо соблюдать осторожность при переходе проезжей части, а также использовать световозвращающие элементы. Их использование снижает риск наезда на пешехода до 80%.

В свете фар пеший участник дорожного движения виден на расстоянии 25-40 метров, при скорости автомобиля 60 километров в час на принятие решения и экстренное торможение уходит около 30-40 метров. Если скорость автомобиля больше, а на дороге гололед, то вероятность ДТП значительно возрастает. При наличии световозвращателей водитель увидит пешехода на расстоянии 150-200 метров при ближнем свете фар и до 350 метров – при дальнем. Это дает водителю дополнительных 15-25 секунд для принятия решения, которое поможет избежать трагедии.

По материалам УГИБДД УМВД России по г. Севастополю

Фото: znajki.blogspot.com