В Севастополе педагогам повысят базовый оклад

В Севастополе все базовые оклады учителей поднимут в среднем на 47%. Соответствующее постановление принято в ходе еженедельного заседания Правительства, под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам главы города такие изменения позволят повысить значимость и престижность профессии педагога в регионе. Ранее базовая ставка была 10,1 тысяч рублей. В 2020 году она составит 14,7 тысяч рублей.

Также со следующего года в Севастополе также стартует программа «Земский учитель». Учителя, переехавшие на работу в Севастополь, смогут получить социальную выплату в размере 1 миллион рублей. На реализацию данной программы в Севастополе выделено 8 миллионов рублей.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: rueconomics.ru