Экс-сотрудницу дептранса будут судить за взятку автомобилем

Севастопольский суд рассмотрит суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о превышении должностных полномочий и получении взятки.

Прокуратурой установлено, что августе 2019 года между Дептрансом и коммерческой организацией заключен госконтракт на реконструкцию моста через суходол по пр. Гагарина. К его выполнению был привлечен субподрядчик.

В числе прочих видов работ контракт предусматривал замену окон с установкой вентиляционных клапанов в жилых и общественных зданиях на территории, прилегающей к мосту.

Однако в феврале и мае 2020 года экс-главный специалист-эксперт отдела ремонта, капремонта, развития и диагностики автомобильных дорог Управления дорожного хозяйства Дептранса подписала документы о принятии работ в полном объеме, в то время как фактически вентиляционные клапаны общей стоимостью более 850 тыс. рублей установлены не были.

В качестве вознаграждения для себя она просила руководителя субподрядной организации предоставить ей во временное безвозмездное пользование служебный автомобиль возглавляемой им фирмы стоимостью более 700 тыс. рублей и оплатить услуги по ремонту ее личного транспортного средства на сумму более 45 тыс. рублей. Директор требование выполнил.

Прокуратурой района подготовлено исковое заявление о взыскании с подсудимой материального ущерба, причиненного преступлением, которое также будет рассмотрено судом вместе с материалами уголовного дела.

Ольга Сурикова