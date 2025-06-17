Погода в Севастополе 17 июня

Погода
17-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 25…27°.

Температура воды в море 20°.

Фото: Анна Корнилова

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