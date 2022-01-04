В Севастополе рассказывают о проблеме отцов и детей на примере семьи Деда Мороза

Новогодняя история

В Севастополе во Дворце культуры рыбаков идет новогодняя музыкальная сказка «У леса на опушке».

В занимательной сказочной истории Дед Мороз предстает в образе многодетного отца, который сталкивается с типичными проблемами родителя подростков.

Сказка наполнена красивыми узнаваемыми музыкальными композициями, а впечатляющие декорации и гармонично вписывающиеся костюмы героев сделали происходящее завораживающим действом не только для детей, но и родителей. Волшебные превращения, световые и звуковые эффекты, а еще поток мыльных пузырей, которые прилетали в зал, вызывали дикий восторг у ребят.

Мудрая история рассказывает о силе дружбы, готовности ребят идти на сложные испытания ради своей семьи и о том, как сбываются мечты, а главный герой Дед Мороз показал, как можно быть суровым, но справедливым.

И что еще порадовало юных зрителей это тематические декорации в фойе Дворца. Здесь расположилась и печь бабы Яги, и дом Снежной королевы, и волшебная карета, Дед Мороз, Снегурочка, светящиеся олени, сосновый лес. И после завершения представления на фотосессии вышли и сами главные герои детских сказок и с удовольствии позировали с малышами.

Спектакль можно еще успеть посмотреть завтра, 5 января, в 12:00.

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Ольга Сурикова