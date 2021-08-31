Севастопольцу удалось докричаться до помощи ночью из моря

ЧП в бухте Круглая

В Центр гражданской защиты Севастополя в два часа ночи 30 августа поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, подающему голосовые сигналы в акватории бухты Круглая.

К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега».

«Спасатели эвакуировали пострадавшего из воды катером и передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе спасателей.

На происшествие выезжало 7 человека личного состава Центра.

Напомним, в Севастополе пришлось спасать мужчину, который оказался за бортом яхты в акватории в районе Автобата мыса Фиолент.

Ольга Сурикова