В Севастополе рассказали, как податься на помощь для восстановления ущерба от шторма

Власти города планируют помогать обычным гражданам и бизнесу, пострадавшим от шторма, но процедуры для них разные.

Чтобы получить единовременную материальную помощь, финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости — севастопольцам нужно обратиться за помощью через Госуслуги, МФЦ или районные управления соцзащиты. На Госуслугах для этого создан специальный раздел, где можно подать заявление: https://www.gosuslugi.ru/mchs

Районные управления соцзащиты работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, все контактные данные размещены на сайте ДТСЗН https://dszn.sev.gov.ru/kontakty/strukturnye-podrazdeleniya/

А для бизнеса на портале grant.sev.gov.ru сегодня будет размещена форма, с помощью которой можно будет заявить предварительный расчет ущерба. Нужно ее заполнить и приложить акт фиксации причинённого ущерба, фото повреждённого объекта или имущества. После того, как все заявления будут собраны, будет определен объем финансирования, после чего будет объявлен сбор документов.

Срок подачи заявлений — до 18:00 пятницы, 1 декабря. За подробной информацией обращаться необходимо по телефону горячей линии центра «Мой Бизнес»: +7 (8692) 22-92-92.

Напомним, по мнению экспертов, шторм в Крыму, бушевавший 27 ноября, оказался самым мощным за историю наблюдений.