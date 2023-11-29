Москвариум подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит Севастопольскому морскому аквариуму-музею около 20 видов пресноводных рыб. В течение месяца они будут доставлены севастопольским коллегам, сообщила ТАСС глава биологической службы Центра Ирина Мейнцер.

«Мы договорились с музеем-аквариумом в Севастополе, что поможем им пополнить коллекцию рыб, погибших во время шторма. Это пресноводные рыбы, обитатели Юго-Восточной Азии, Амазонии, Африки. Мы предложили всего около 20 видов — порядка 300 рыб», — сказала Мейнцер.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» — крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. Обитателями 80 аквариумов являются более 12 тыс. морских и пресноводных животных со всех уголков планеты. Среди редких животных, в частности, амазонские арапаймы и черепаха бисса. Посетители могут побывать на открытых тренировках байкальских нерп, азиатских выдр и капибар, понаблюдать за кормлением акул, скатов, пираний.

Напомним, вечером 26 ноября шторм снес вентиляционную систему на крыше севастопольского аквариума, в пробоину хлынул поток. С каждым ударом волн в помещение поступало около трех кубометров воды. Погибли около 800 обитателей севастопольского музея-аквариума из-за непогоды, сообщил директор музея Юрий Кравцов.