В Севастополе раки стоят дороже красной рыбы

Цены в Севастополе продолжают удивлять.
Хотите свежих, только что выловленных раков? Приготовьте 2450 рублей за кило!
К слову, слабосоленая форель стоит 1950 рублей за килограмм.
Красная икра по-прежнему оценивается в 1050 и 950 рублей.
А одна из дорогих рыб на севастопольских рынках — барабуля уже вторую неделю не дорожает и держит цену на уровне 950 рублей за килограмм.
Многие до сих пор вспоминают времена, когда барабуля стоила на рынке по 400 рублей, но возвращения таких цен ожидать не стоит.
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Кристина Ветер