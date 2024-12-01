Увидели приманку? Не берите! В Севастополе вакцинируют диких животных

По информации специалистов госветслужбы, в Севастополе началась вакцинация диких животных от бешенства с помощью съедобных приманок.

Специалисты госветслужбы раскладывают в севастопольских лесах брикеты – приманки, внутри которых – капсула с препаратом. Особое внимание, конечно, уделяют местам обитания диких животных рядом с населенными пунктами.

Уточняется, что для людей и домашних животных эта приманка безопасна. Но не стоит к ней подходить и тем более брать в руки.

Дикие животные остро чувствуют посторонние запахи, тем более человеческий запах и такую приманку могут не съесть. Получается, что усилия специалистов будут напрасны.

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Кристина Ветер