Ближе к 31 декабря – дороже: сколько стоят услуги Деда Мороза в Севастополе

«Севкор» выяснил, во сколько обойдется вызов Деда Мороза с поздравлениями на дом или в офис.

С середины декабря вовсю начнутся новогодние корпоративы, да и готовиться к одному из любимых праздников жители Севастополя начинают уже сейчас.

Важно рассчитать, сколько денег уйдет на подарки, сколько на закупку продуктов к праздничному столу. Вызов Деда Мороза – это тоже дополнительная графа расходов, если, конечно, поздравление зимнего волшебника входит в ваши планы.

Сколько стоит эта услуга в этом году, выяснил «Севкор».

До 25 декабря эта услуга будет стоить 3000 рублей за 20 минут выступления.

С 25 декабря – 3500, 30 декабря – 4000.

А если хотите, чтобы Дед Мороз позвонил вам в дверь под бой курантов, тогда придется заплатить 8000 рублей.

Можно поискать объявления на Авито, где можно заказать деда Мороза со Снегурочкой за 4000 рублей 31 декабря.

До 27 декабря услуга стоит 1000 рублей.