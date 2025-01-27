В Севастополе работница пункта выдачи заказов раздаривала родственникам отказные товары

Задержана 39-летняя женщина, которая, работая на пункте выдачи заказов, решила, что отказные товары – это идеальные подарки для себя и друзей. «Под раздачу» попали нижнее белье, пылесос, спицы для вязания, обои и много другое.

Работница присваивала товары, которые клиенты не выкупали, а часть из них стали подарками друзьям на новогодние праздники.

Владелица пунктов выдачи заказов обратилась в полицию, когда ей пришла задолженность от интернет-магазина за товары, от которых отказались покупатели, но они не вернулись на склад на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Теперь задержанной женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова