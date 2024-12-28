Дело о торговле наркотиками на пункте выдачи заказов маркетплейса направлено в суд

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело о сбыте наркотических средств.

45-летний житель Севастополя, как индивидуальный предприниматель, арендовал пункт выдачи заказов маркетплейса на пр. Ген. Острякова. В сентябре 2024 года он решил легко и быстро заработать. Мужчина приобрел более 0,6 кг марихуаны и хранил ее на рабочем месте для последующего сбыта.

Полиция задержала севастопольца, а подготовленные наркотики изъяла.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.