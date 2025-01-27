Лукашенко победил на выборах президента Беларуси

Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов на президентских выборах в Беларуси

Об этом сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

«По предварительным данным областных и минской городской комиссии… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82%», — заявил Карпенко на брифинге.

Данные были получены после подсчета голосов из всех регионов страны и столицы Минска.

Это уже седьмая победа подряд Александра Лукашенко на президентских выборах.

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Ольга Сурикова