В Севастополе работают скорее за идею, чем за зарплату

Севастополь занял 74 строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе только 14, 6 % жителей получают выше среднего заработка по стране, а доля получающих две средние зарплаты составляет 3,7%.

Аналитики отмечают, что сейчас средняя зарплата в России составляет 59 тыс. рублей, что на 13,2% больше, чем в прошлом году. Лишь в 6 регионах России большая часть работников имеет зарплату выше средней.

В целом в России, согласно оценкам РИА Рейтинг, среднемесячная зарплата с июня 2022 года по май 2023 года была выше чем средняя по стране у 31,7% работников.

Согласно результатам исследования, лидером рейтинга по зарплатам является Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем три четверти работников имеют зарплату выше среднероссийской. Стоит отметить, что ЯНАО достаточно высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены не столь высокие как в многих других северных и удаленных регионах.

Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, который может похвастаться тем, что более 61% работников здесь зарабатывают больше, чем средняя величина по стране. На третьей позиции по доле средних зарплат разместился Ханты-Мансийский автономный округ — Югра – с результатом 60,8%. Четвертым и пятым регионами стали Магаданская область и Чукотский автономный округ, в которых порядка 59-60% работников зарабатывают выше, чем в среднем по стране. Таким образом, регионы на местах со второго по пятое показали достаточно близкие результаты, что может объясняться близкой структурой их экономик, ориентированных на добычу сырья. Замыкает эту группу лидеров регионов, где большая часть работников имеет заплату выше средней, Сахалинская область – 52,0%.

Также в первую десятку рейтинга входят: Республика Саха (Якутия), Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург. Во всех этих регионах доля работников с зарплатой более среднероссийской превышает 43%. Как видно регион на 10 месте уже в 1,7 раза уступает региону-лидеру. Таким образом, среди лидеров также наблюдается высокая дифференциация по зарплатам.

Напомним, в Севастополе выросли объемы ввода жилья, но упала обеспеченность им.