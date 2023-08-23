Более 70% компаний решили повышать зарплаты для удержания сотрудников

Две трети компаний в России стараются удержать работников повышением окладов. Такой результат показал опрос кадровиков консалтинговой компанией RosExpert.

Каждая третья компания (35,8%) старается сохранить работников, давая возможность работать удаленно, а каждая четвертая (23,5%) — оформлением мобилизационной брони.

По данным HeadHunter, на одну вакансию в среднем по стране приходится 3,4 активных резюме. Также аналитики наблюдают острый дефицит или тотальную нехватку соискателей в автомобильном бизнесе, рабочем персонале, розничной торговле, медицине, фармацевтике, производстве, сервисном обслуживании, сельском хозяйстве, строительстве, недвижимости, продажах, обслуживании клиентов, транспорте, логистике, перевозках, добыче сырья, туризме, гостиницах, ресторанах.

Во всех перечисленных специальностях соотношение резюме к вакансиям составляет от 1,5 до 3,3, то есть еще ниже, чем по рынку в целом.

Напомним, Севастополь занял 74 строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат.