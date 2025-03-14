В Севастополе двух бухгалтеров посадили за хищения у предприятия более 13,6 млн рублей

В Севастополе вынесен приговор в отношении двух бывших бухгалтеров предприятия и их сообщницы за хищение у предприятия более 13,6 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности две женщины признаны виновными за кражу, ±совершенную группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере и «неправомерный оборот средств платежей», а третья – «пособничество в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере».

Установлено, что главбух и бухгалтер севастопольского предприятия, имея доступ к электронной подписи его руководителя и Интернет-банкингу, создавали подложные поручения на оплату покупки кабелей и других электроматериалов. Они перечисляли денежные средства фирмы на счет своей пособницы – индивидуального предпринимателя. Та, в свою очередь, передавала деньги в полном объеме неустановленному посреднику, который распределял их между всеми соучастниками.

В действительности никаких товаров пособница фирме не поставляла, продажей электроматериалов она не занималась, а фактически торговала одеждой на одном из рынков города.

В период с мая 2014 по май 2021 года злоумышленницы похитили свыше 13,6 млн рублей.

Гендиректор предприятия выявил данный факт в ходе ревизии, в связи с чем обратился в полицию. Расследование по уголовному делу проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю.

Гагаринский рай суд Севастополя приговорил бывших главного бухгалтера и бухгалтера к 6 годам и 5 годам 10 месяцам лишения свободы, соответственно, в исправительной колонии общего режима, со штрафами в размере 450 тыс. рублей каждой. Они взяты под стражу в зале суда.

Пособнице назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем иск о взыскании в пользу предприятия имущественного ущерба, причиненного преступлением. На объекты недвижимости осужденных наложен арест.

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Ольга Сурикова