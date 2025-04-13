В Севастополе пышно зацвел декоративный миндаль в сквере Астана Кесаева

Севастополь за последние десятилетия преобразился новыми культурами. Сотрудники департамента городского хозяйства сообщили «Севкору», что наряду с привычными деревьями и кустарниками, начали выращивать декоративные миндаль, сливу Писарди и яблоню ранетку. Особую любовь жителей и гостей Севастополя также приобрела ярко цветущая магнолия суланжа на пл. Ушакова и ул. Большая Морская.

Еще 10 лет назад такие растения были диковинкой, но благодаря усилиям озеленителей, нестандартные для Севастополя культуры стали привычной частью городских пейзажей. И хотя климат города-героя достаточно специфичный – «новинки» удалось адаптировать на общественных территориях.

«Отсутствие зимы в фенологическом смысле, с одной стороны, хорошо для озеленения. С другой – отсутствие осадков и ветер высушивают почву, поэтому очень важен полив. Именно поэтому, когда высаживают растения, 3 года за ними обязательно ухаживают, чтобы обеспечить приживаемость», — отметил младший научный сотрудник Лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ Елена Чернышова.

Учитывая глобальное потепление и старание департамента городского хозяйства, возможно, в Севастополе скоро распустятся орхидеи, или на побережье появятся кокосовые пальмы?

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